Der Gartenbauverein Bamberg-Kaulberg bietet am Freitag, 6. April, eine Familien-Ferienaktion für Kinder und Erwachsene an. Die Teilnehmer wollen gemeinsam ein großes Insektenhotel bauen und mit Nisthilfen für Wildbienen bestücken. Jedes Kind bekommt eine kleine Insekten-Nisthilfe für zu Hause. Die "Großen" erhalten Informationen über die Lebensweise der wichtigen Bestäuber und praktische Tipps, wie sich der eigene Garten mit einfachen Mitteln bienenfreundlich gestalten lässt. Treffpunkt ist um 10 Uhr im Vereinsgarten am Oberen Leinritt. Erreichbar über die Schellenbergerstraße, Zufahrt Unterer Friedrichsbrunnen, unterhalb der B22-Brücke, oder zu Fuß und mit dem Fahrrad über den Weg Oberer Leinritt, vom Buger Wehr aus durch die Wolfsschlucht. Die Teilnehmer sollen festes Schuhwerk, unempfindliche Kleidung und eine leere, saubere Konservendose für ein kleines Insektenhotel mitbringen. red