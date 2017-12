Feldgeschworene würdigen Mitglieder

Ehrungen und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Feldgeschworenenvereinigung im Landkreis Kronach (FG). Der seit vier Jahren amtierende Vorsitzende Baptist Vetter wurde mit einstimmigem Vertrauensvotum wiedergewählt. Bei der Versammlung wurden Georg Heinlein aus Haßlach/Kronach und Werner Schlegel aus Steinbach an der Haide für ihrer Verdienste um die Feldgeschworenenvereinigung zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Albert Schmitt aus Rothenkirchen wurde für 25 Jahre und Friedrich Wich-Glasen für 40 Jahre ehrenamtliches Engagement als Feldgeschworene geehrt. Feldgeschworene wachen über die Grenzen und unterstützen die Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung. Dabei üben die Feldgeschworenen das älteste kommunale Ehrenamt in Bayern aus. Die Feldgeschworenen sind zur gewissenhaften und unparteiischen Tätigkeit sowie zur Verschwiegenheit und Bewahrung des Siebenergeheimnisses durch Eidesform auf Lebenszeit verpflichtet. Vorsitzender Baptist Vetter freute sich über die zahlreich erschienenen Bürgermeister und Vertreter aus den Gemeinden und begrüßte besonders MdL Jürgen Baumgärtner und den Stellvertreter des Landrats, Gerhard Wunder, Altlandrat Heinz Köhler, Vermessungsdirektor Detlef Arnold (Kulmbach) und Vermessungsrat Fritz Pohl Kronach, beide vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV). In seinem Tätigkeitsbericht konnte Vetter mit Freude feststellen, dass im ablaufenden Jahr einige neue Siebener in verschiedenen Kommunen vereidigt werden konnten. Für diese finden am 15. November in Küps und am 5. Dezember in Weißenbrunn Schulungen statt.

Diese sind notwendig, denn neben ihren Ortskenntnissen müssen FG auch Wissen über das Abmarkungsgesetz und über die Zusammenarbeit mit der Vermessungsbehörde haben. "Feldgeschworene gelten als Kulturerbe Bayerns. Auf diese Auszeichnung können wir besonders stolz sein", sagte Vetter. Er dankte allen Behörden für gute Zusammenarbeit, insbesondere dem Landratsamt und Landrat Klaus Löffler. Der Landkreis habe wieder einen Zuschuss von 250 Euro geleistet. In Bayern gibt es mittlerweile 26 000 Feldgeschworene, diese sind für rund 80 Millionen Grenzzeichen zuständig und werden jährlich bei 250 000 Abmarkungen in Bayern eingesetzt. Dabei sparen Feldgeschworene durch ihre ehrenamtliche Tätigkeit den Bürgern in Bayern viel Geld.



Trend zur Digitialisierung

Abschließend bat Vetter die Obmänner in den Kommunen darauf zu achten, dass alle sechs Jahre Obmannwahlen durchgeführt werden sollen. Nach vier Jahren Amtszeit dankte er für die allseits gute Zusammenarbeit und stellte sich für eine weitere Amtszeit von vier Jahren wieder zur Verfügung.

Vermessungsrat Fritz Pohl informierte über verschiedene Neuerungen; insbesondere über den Satellitenpositionierungsdienst, welcher kostengünstig von Landwirten in Anspruch genommen werden kann. Die Digitalisierung laufe auf Hochtouren. Es werde alles aufgenommen, was bisher noch nicht im Computer gespeichert gewesen sei. "Ohne Geodaten läuft heute gar nichts mehr", sagte Vetter. Detlef Arnold ist der Leiter des ADBV in Kulmbach, dem auch das Kronacher Vermessungsamt angeschlossen ist. Arnold beklagte einen dramatischen Personalmangel. Es sei schwierig, geeignete Ingenieure von der Großstadt in die ländliche Region zu bekommen.



Wahlen zum Vorstand

Es folgten die turnusmäßigen Neuwahlen. Als Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Baptist Vetter (Trebesberg) in seinem Amt. Sein Stellvertreter ist Hermann Henniger (Lauenstein). Schriftführer ist Manfred Weber (Ansprechpartner im Vermessungsamt Marco Fischer), Kassenführer Hans- Ulrich Mülller (Marktrodach).

Beiräte sind Josef Beitzinger (Rothenkirchen), Josef Trebes (Schäferei-Wilhelmsthal), Klaus Küfner (Steinwiesen), Rudolf Renner (Tiefenklein- Küps), Thomas Förtsch (Tschirn), Reinhard Schleicher (Rotschreuth- Kronach), Georg Ziegler (Seelach- Kronach), Georg Pabstmann (Pressig), Kassenprüfer Friedrich Wich- Glasen (Marktrodach) und Klaus Scherer (Stockheim).

Karl-Heinz Hofmann