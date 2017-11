Feierstunde am Samstag

Die Gemeinde Rannungen hält am Sonntag, 19. November, eine Feierstunde zum Volkstrauertag. Kirchenparade mit den Fahnenabordnungen der Vereine ist um 8.15 Uhr ab Gasthaus Herbig. Um 8.30 Uhr wird der Gottesdienst gefeiert, danach folgt eine Ansprache in der Kirche. Gegen 9.30 Uhr ist Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Dann marschieren die Teilnehmer zum Gasthaus Herbig. sek