Feierliches Gelöbnis

Auf dem Marktplatz in Bad Kissingen findet am Montag, 17. Juli, in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr das feierliche Gelöbnis des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums der Bundeswehr statt. Hierzu treten die Lehrgangsteilnehmer der allgemeinen soldatischen Ausbildung für Zivilpersonal der Bundeswehr und ihre Ausbilder an. Begleitet wird die Veranstaltung durch das Heeresmusikkorps aus Ulm.



Vorher: Waffenschau

Das Vereinte Nationen Ausbildungszentrum baut am Montag bereits um 15 Uhr auf dem Platz vor dem neuen Rathaus eine Waffenschau mit ausgewählten Fahrzeugen und Handwaffen auf, um der Bevölkerung die Gelegenheit zu geben, sich über aktuelle Sachstände zu informieren.

Bei den angetretenen Soldaten handelt es sich um zivile Mitarbeiter der Bundeswehr, die schrittweise auf einen möglichen Auslandseinsatz vorbereitet werden. Dieser Lehrgang stellt für die Frauen und Männer den Einstieg in das Soldatendasein dar. Er ist inhaltlich mit einer militärischen Grundausbildung vergleichbar, allerdings wurde er den besonderen Bedürfnissen des Zivilpersonals angepasst und ist mit drei Wochen Dauer deutlich kürzer.

Um dem feierlichen Gelöbnis einen würdigen Rahmen zu geben, hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Zuschauer. Die Bevölkerung wird gebeten eventuell auftretende Einschränkungen zu entschuldigen. red