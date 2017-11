Feierlicher Appell

Am Donners-tag, 16. November, findet von 14 bis 15 Uhr der Übergabe-appell des Vereinte-Nationen-Ausbildungszentrums der Bundeswehr in Hammelburg statt. Hierzu treten die militärischen und zivilen Angehörigen des Zentrums auf der Fähnrichwiese in der Saaleck-Kaserne an. Begleitet wird die Veranstaltung durch das Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim. Als Gäste werden zahlreiche hochrangige nationale und internationale Vertreter militärischer und ziviler Dienststellen erwartet. Im Rahmen des Appells übergibt der stellvertretende Kommandeur des Ausbildungskommandos, Brigadegeneral Hartmut Renk, das Kommando über das Verein-te-Nationen-Ausbildungszentrum der Bundeswehr von Oberst Michael Uhrig an Oberst Werner Klaffus. Uhrig geht nach über 42 Dienstjahren in den Ruhestand. red