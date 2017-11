Feier zum Volkstrauertag

Die Feier anlässlich des Volkstrauertages findet am morgigen Samstag um 18 Uhr am Ehrenmal mit anschließendem Gottesdienst statt. Die Gemeinde- und Kirchenvertretung, die Mitglieder der örtlichen Vereine sowie deren Fahnenabordnungen und die Musikkapelle werden um Teilnahme gebeten und treffen sich um 18 Uhr direkt am Ehrenmal. red