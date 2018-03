Feier für die Senioren

Seit Jahren ist die Weihnachtsfeier des Seniorenbeirats der Stadt Kulmbach für viele Senioren ein willkommener Anlass, sich im Kreise von Freunden und Bekannten auf das Weihnachtsfest einzustimmen. In diesem Jahr findet die beliebte Weihnachtsfeier am Mittwoch, 20. Dezember, um 14 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle statt. Hierzu laden der Seniorenbeirat mit seiner Vorsitzenden Christina Flauder, die Stadt Kulmbach und OB Henry Schramm wieder alle älteren Semester ein.



Ein Dankeschön

Auch Senioren und Seniorinnen, die nicht in einem Seniorenclub organisiert sind, sind willkommen. Der Eintritt sowie Kaffee und Stollen sind wie immer frei. "Mit dieser Einladung möchten wir uns auch bei all denjenigen bedanken, die sich einsetzen, wenn es um die Belange der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt geht", betont Beiratsvorsitzende Christina Flauder. "Ein Dankeschön für all die Arbeit und Mühe, damit sich die älteren Menschen in unserer Stadt wohl und zu Hause fühlen."

Wie in den Jahren zuvor werden für die Weihnachtsfeier Platzkarten ausgegeben. Diese können kostenlos am Mittwoch, 6. Dezember, von 8 bis 10 Uhr im Rathaus der Stadt Kulmbach (1. Stock, Zimmer 12) abgeholt werden. red