Feier endet mit blauem Auge

In den frühen Morgenstunden erschien am Sonntag ein 27-Jähriger ohne Einladung auf einer Feier in einem Gemeindeteil von Burkardroth. Dort wurde er vom Gastgeber mehrfach aufgefordert, die Feier und das Privatgrundstück zu verlassen. Dies tat der junge Mann jedoch erst nach etwa 30 Minuten und nach mehrmaligen Aufforderungen. Als der Gastgeber den ungebetenen Partygast nach draußen begleitete, schlug dieser ihm auf das rechte Auge. Es wird jetzt wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. pol