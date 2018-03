Zur Feier der Osternacht wird am Ostersonntag, 1. April, um 5.30 Uhr in die Laurentiuskirche Thurnau eingeladen. Die Osternacht beginnt in der dunklen Kirche. Es ist ganz still, die Orgel schweigt noch. In die Dunkelheit hinein wird gebetet und auf biblische Texte gehört, die ein Licht aufscheinen lassen.

Dann wird die Osterkerze von Jugendlichen in die dunkle Kirche getragen und gesungen. Das Osterlicht wird weitergegeben von Hand zu Hand, die Glocken läuten und alle stimmen ein in das Osterlob Die anschließende Tauferinnerung und die Feier des Abendmahls machen die Gegenwart Jesu im Leben bewusst. red