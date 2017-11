Fehler beim Abbiegen

4500 Euro Schaden entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 10.45 Uhr in Haßfurt. Eine 77-Jährige hatte mit ihrem Audi die Düsseldorfer Straße in Richtung Hofheimer Straße befahren, um dort nach links einzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 35-Jähriger die Hofheimer Straße stadtauswärts in Richtung Krankenhaus. Beim Einbiegen in die Hofheimer Straße übersah die Audi-Fahrerin offensichtlich das nahende Fahrzeug und es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden deshalb abgeschleppt.