Fehlender Finanzierungsplan sorgt für Unmut in Heßdorf

Die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung umfasste nur fünf Tagesordnungspunkte, davon drei Bauanträge, und dauerte am Ende dann doch mehr als drei Stunden. Grund: Die Generalsanierung der Grundschule sorgte für erheblichen Diskussionsbedarf, verbunden mit massiver Kritik an Bürgermeister Horst Rehder und der Verwaltung.

Denn Mitglieder des Gemeinderates vermissten einen Finanzierungsplan, umso mehr, als der Gemeinderat mit dem Feuerwehrgerätehaus samt Löschfahrzeug und Freizeitfläche weitere teure Maßnahmen beschlossen habe und das Baugebiet Heßdorf-Süd geplant werde.

Wie bereits berichtet, kann aufgrund der vorliegenden Submissionsergebnisse der Gesamtkostenrahmen von rund zehn Millionen Euro nicht eingehalten werden. Architekt Mario Bodem erläuterte dem Gremium die bisher angefallenen Kosten und das Ergebnis der aktuellen Ausschreibungen, so betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten rund 11,4 Millionen Euro, zuzüglich der Kosten für die Außenanlagen von rund 530 000 Euro.



Architekt: Es wird nicht billiger

Die Kostenvorstellung des Architekten sorgte erwartungsgemäß für eine heftige Diskussion. So kam auch wieder ein Neubau mit einem Teilabriss ins Gespräch sowie ein Stopp der gesamten Maßnahme.

Der Planer stellte klar, wenn die Maßnahme gestoppt werde, müsse das ganze Verfahren wieder von vorne beginnen und die bisher angefallenen Kosten von mehr als einer Million Euro wären verloren.

Bodem gab auch zu bedenken, dass die Vorlaufzeit wieder rund zwei Jahre betragen werde und wegen der Konjunktur auch keine anderen Preise zu erwarten seien. Auch eine Teilsanierung sei nicht ratsam, denn beide Bauabschnitte seien durch die Installationen wie Heizung und Sanitär stark miteinander verbunden.

In der mehr als einstündigen emotionalen Diskussion wurde Bürgermeister Rehder und der Verwaltung vorgeworfen, den Kämmerer nicht mit einem Finanzierungsplan beauftragt zu haben.

Letztendlich kündete der Bürgermeister eine Sondersitzung an, bei der Kämmerer Jörg Hausam einen Finanzierungsplan der anstehenden und bereits beschlossenen Maßnahmen auflisten wird.