Fehlende langfristige Visionen für Hausen

Zum Bericht "Wohnen ,Am Wöhrgarten'" vom 11. November:



Erst vor kurzem wurde im Gemeinderat heftig um die Kinderkrippe gestritten. In einer Kampfabstimmung hat man sich mit knapper Mehrheit für einen Anbau an dem Bürgerhaus entschieden Ich frage mich allerdings, ob das denn jetzt alles war?

In Hausen sind mehrere neue Baugebiete geplant - siehe Artikel -, also ist doch damit zu rechnen, dass dieser Anbau in ein paar Jahren schon wieder nicht reichen wird. Außerdem ist durch den Streit eine Verzögerung des Baus eingetreten, so dass jetzt einige Familien kurzfristig keinen Kinderkrippenplatz bekommen oder teils weite Wege in Kauf nehmen müssen, um ihre Kinder zu versorgen. Ist das im Sinne der Hausener? Und der Gemeinde? Oder ist der Ruf von Hausen bereits soweit ruiniert, dass das ja egal sein kann?

Aber der Zweite Bürgermeister ist stolz darauf, das Bürgerhaus erhalten zu haben. Und die sogenannte Seniorenbeauftragte rennt mit stolzer Brust durch die Gemeinde und prahlt damit, dass sie den kurzfristig möglichen Umbau des Bürgerhauses verhindert hat. Für mich ist das eine Schande.



Mit gutem Willen

Es ginge doch auch anders: Mit ein bisschen gutem Willen und miteinander fände sich eine adäquate Lösung für Senioren und junge Familien, zum Beispiel dadurch, dass die Senioren temporär im Sportheim ihre Treffen gestalten. Warum ist es nicht möglich, zum Beispiel im Feuerwehrneubau auch Platz für weitere Gruppen zu schaffen? (etwa für VHS-Kurse).

Was ist mit dem Kronesaal, wäre der nicht auch günstig renovierbar, so dass er mit genutzt werden könnte anstatt seit Jahren leer zu stehen? Warum kann man aber zum Beispiel nicht auch diejenigen, die mit dem Verkauf der Grundstücke sich eine goldene Nase verdienen, zwingen, sich an den Kosten der Infrastruktur zu beteiligen? (Kindergarten, Kläranlage etc.).

Aber natürlich ist in Hausen der Bürgermeister immer an allem schuld. Nur, ist das nicht zu primitiv gedacht? Sogar wenn in einem unrenovierten Sportheim kein neuer Pächter gefunden wird, wird ihm die Schuld zugeschoben.Und das ist nur eines der vielen Themen, die ihm angelastet werden, um ihn zu diskreditieren.

Warum will man nicht einsehen, dass aufgrund der vielen, seit Jahren zurückgestellten Projekte nicht alles gleichzeitig in Hausen machbar ist? (Beispiel Straßenzustand, Schule, Rathaus, Sportzentrum, Krone etc.). An den desolaten Zuständen ist nicht er schuld, hier wurde jahrzehntelang Politik des Stillstands betrieben.

Hausen sollte endlich anfangen, Visionen zu entwickeln. Das ewige Hickhack, aber auch die dauernde Überwachung der Verwaltung mit laufenden Versuchen der Einflussnahme muss aufhören. Man kann keine Axt schärfen, wenn einem laufend neue Bäume hingeworfen werden und dann gedrängt wird, diese sofort zu fällen. Ich schäme mich immer mehr, ein Hausener zu sein.

Harald Igler

Hausen