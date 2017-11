Fehlbetrag und Überschuss

Alexander Hitschfel



In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause konnte der Heroldsbacher Gemeinderat die Jahresrechnung 2015 feststellen. Anschließend folgte einstimmig die Entlastung des Haushaltsjahres 2015.

Der Rechnungsprüfungsausschussvorsitzender Herbert Reichelt (CSU) lobte Kämmerer Daniel Buder und das Team der Verwaltung für deren Arbeit. Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Herbert Reichelt (CSU) gab bekannt, dass man die Jahresrechnung 2015 in drei Sitzungen geprüft habe.

Die vom Ausschuss gegebenen Hinweise und Empfehlungen wolle die Verwaltung gerne aufgreifen, so Reichelt. Die Ist-Einnahmen im Verwaltungshaushalt lagen bei 12, 66 Millionen Euro, die Ist-Ausgaben bei 12,73 Millionen Euro. Unterm Strich entspricht dies einem Ist-Fehlbetrag von 67 978 Euro.

Im Vermögenshaushalt liegen die Ist-Einnahmen bei 7,04 Millionen Euro und die Ist-Ausgaben bei 5,91 Millionen Euro. In Summe gibt dies einen Ist-Überschuss von 1,13 Millionen Euro.

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Heroldsbacher Rats erkannte die Prüfung der Jahresrechnung 2015 als für ausreichend an.