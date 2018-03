FDP stellt ihre Listen auf

Rund 70 FDP-Delegierte aus dem gesamten Bezirk Mittelfranken haben sich vor kurzem im gut gefüllten Schwabacher Bürgerhaus zu ihrer Wahlkreisversammlung getroffen. Wie es in einer Pressemitteilung der Herzogenauracher FDP-Bundestagsabgeordneten Britta Dassler heißt, geht als Spitzenkandidat der mittelfränkischen FDP Matthias Fischbach aus Erlangen in den Landtagswahlkampf. Die Liste für die Bezirkstagswahl wird Markus Lüling aus Lauf anführen.

Die beiden Kandidaten aus dem Stimmkreis Erlangen-Hochstadt Boulent Ekrem (Landtag) und Heiko Müller (Bezirkstag) sind auf der Liste im Mittelfeld vertreten. "Ich bin sehr glücklich mit meinem Listenplatz", freut sich Ekrem, "es ist ein gutes Signal zur Integrationspolitik, einen Kandidaten mit Migrationshintergrund auf der FDP-Liste zu sehen."



"Keine Europagegner"

Alle Kandidaten haben in ihren Vorstellungsreden die liberalen Kernthemen wie Bildung, Digitalisierung, Wohnungsbau sowie Europa betont und geschärft. "Wir sind keine Europagegner, sondern im Gegenteil für ein starkes Europa", sagt Heiko Müller aus Herzogenaurach, "dennoch schließen wir eine Schulden- und Transferunion mit aller Vehemenz aus. Es kann nicht sein, dass deutsche Steuerzahler nach den Plänen der schwarz-roten Regierung in Zukunft für marode italienische Banken zahlen werden." red