FDP sieht noch offene Fragen

"Die Begeisterung zur aktuellen Entwicklung zum Verkehrslandeplatz ist verfrüht", meint Michael Zimmermann, der stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP Coburg Stadt. "Es wird so getan, als handele es sich beim Ausbau des Verkehrslandeplatzes Brandensteinsebene, also im wesentlichen der Verlängerung der Anflugbefeuerung, um eine kleine Änderung des Status quo, gegen den ja so wohl niemand etwas haben kann." Bislang war die Rede davon, dass im Landkreis bei Neida ein neuer Flugplatz gebaut werden sollte, weil der Verkehrslandeplatz auf der Brandensteinsebene die Richtlinien in Sachen Anflugbefeuerung nicht erfüllt. Deshalb gibt es dafür eine Ausnahmegenehmigung, die aber Ende 2019 ausläuft. Außerdem ist die Start- und Landebahn der Brandensteinsebene sehr kurz. Einige der Maschinen, die dort im Werkflugsverkehr für Unternehmen der Region unterwegs sind, brauchen deshalb eine Außenstarterlaubnis. Weil es nun aber rechtlich neue Möglichkeiten gibt, ein Instrumentenanflugverfahren am Flugplatz Bamberg zu etablieren (dieser Flugplatz ist derzeit nicht für den Instrumentenflug ausgestattet), ist nun die Rede davon, nicht neu zu bauen, sondern die Brandensteinsebene in Coburg weiterzunutzen und dafür zu sorgen, dass Instrumentenflug unbeschränkt möglich ist. Dazu müsste die Anflugbefeuerung verlängert werden; das wiederum ist nur dadurch möglich, dass die Leuchtfeuer außerhalb des Flugplatzes auf Masten platziert werden. "Ich rate allen Betroffenen und Entscheidungsträgern sich das gleißende blinkende Licht bei eingeschalteter Befeuerung einmal anzuschauen. Eine Verlängerung und insbesondere ein Aufstellen auf Stäben führt sehr wohl zu einer erhebliche Beeinträchtigung für die Bewohner der umliegenden Ortschaften, also im wesentlichen Lützelbuch und Rögen", schreibt Zimmermann, der selbst in Lützelbuch wohnt. "Diese Stadtteile haben in den letzten 25 Jahren bereits die Hauptlast der Infrastrukturmaßnahmen im Coburger Land getragen. Erfahrungen mit solchen Lösungen liegen nicht vor. Auch die Kosten hierfür, die sich im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen sollen, sprechen ja für eine entsprechende Größenordnung des Projekts, die ein Planfeststellungsverfahren meiner Meinung nach erforderlich macht. Ich erwarte mir von der Politik hier einen klaren Fahrplan, wie die Projektgenehmigung erfolgen soll." sb