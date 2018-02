FCE-Talente auf Platz 9

Bayern Hof hat erstmals die bayerische Hallenmeisterschaft der U17-Juniorenfußballer gewonnen. Im Speichersdorfer Finale setzte sich das Team von Trainer Benjamin Schaal mit 5:0 gegen den FC Würzburger Kickers durch. Das Spiel um Platz 3 gewann der FC Königsbrunn gegen den FC Stern München mit 4:3 nach Sechsmeterschießen (1:1). Der FC Eintracht landete auf dem neunten und vorletzten Platz. Die Finalisten dominierten bereits in der Vorrunde. Hof setzte sich in der Gruppe A durch Siege über den FC Eintracht Bamberg (1:0) und den FC Ergolding (6:0) sowie Unentschieden gegen den ASV Neumarkt (1:1) und den FC Stern München (0:0) als Erster durch. Die Würzburger verloren zwar ihr Auftaktspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth (0:1), holten sich dann aber mit Siegen über den FC Königsbrunn (1:0), den FC Augsburg (3:1) und die JFG 3 Schlösser-Eck (5:0) noch Platz 1 in Gruppe B. - Die weiteren Bamberger Ergebnisse: - FC Ergolding 1:1, - FC Stern München 2:2, - ASV Neumarkt 1:2. red

Der Endstand: 1. SpVgg Bayern Hof, 2. FC Würzburger Kickers, 3. FC Königsbrunn, 4. FC Stern München, 5. SpVgg Greuther Fürth, 6. FC Ergolding, 7. FC Augsburg, 8. ASV Neumarkt, 9. FC Eintracht Bamberg, 10. JFG 3 Schlösser-Eck