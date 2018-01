FCB bittet zum Verfolgerduell

In der Fußball-Kreisliga Kronach gastiert der Spitzenreiter ASV Kleintettau bereits heute, 13.30 Uhr, zum Frankenwald-Derby beim Sechsten TSV Luwigsstadt. Der Knaller des Spieltages ist das Verfolgerduell zwischen dem Aufsteiger FC Burgkunstadt und dem SCW Obermain.



Kreisliga Kronach

SG Roth-Main -

SV Friesen II

Die zuletzt spielfreien Hausherren haben als Schlusslicht bereits sechs Zähler Rückstand zum Vorletzten FC 08 Kronach. Beim Fusionsverein läuten also unüberhörbar die Alarmglocken. Der SV Friesen II behielt zuletzt gegen den Tabellennachbarn TSV Weißenbrunn mit 2:1 die Oberhand und festigte seine Position in der Mitte der 16er-Rangliste.

Die Gastgeber schossen bislang die wenigsten Tore (13) und mussten die meisten Gegentreffer (48) hinnehmen.



TSV Marktzeuln -

SC Jura Arnstein

Der Dritte TSV Marktzeuln setzte am letzten Wochenende seine Erfolgsserie fort und gewann beim FC 08 Kronach überraschend deutlich mit 7:2. Besonders in Halbzeit 2 spielte der Ex-Bezirksligist groß auf und war den Frankenwäldern spielerisch und läuferisch haushoch überlegen.

Hingegen hat es für die Arnsteiner Jurakicker in einer schwachen Kreisliga-Begegnung gegen den FC Marktgraitz einen weiteren Durchhänger mit einer 0:2-Niederlage gegeben.

FC Marktgraitz -

FC Stockheim

Dem Zehnten FC Marktgraitz genügte in Arnstein eine durchaus nicht überzeugende Leistung, um mit einem 2:0-Sieg die drei Punkte vom Jura mit nach Hause zu nehmen.

Dadurch konnten die "Graazer" ihre Negativserie beenden. Die Stockheimer Bergleute lagen am heimischen Maxschacht bereits mit 1:4 zurück, ehe der Tabellendreizehnte in der Endphase des Spiels noch zwei Treffer zur Ergebniskosmetik markierte. Beie Mannschaften sind in etwa als gleich stark einzuschätzen.



FC Burgkunstadt -

SCW Obermain

Obwohl sich beim 4:3-Erfolg des Tabellenzweiten FC Burgkunstadt in Stockheim gegen Ende der torreichen Partie einige Unsicherheiten in der Defensive einstellten, brachte der Aufsteiger den verdienten Sieg unbeschadet über die Zeit.

Die Jurastädter, derzeit auf dem vierten Rang, waren zuletzt witterungsbedingt spielfrei und liegen vor dem Nachbarduell in der Tabelle drei Zähler hinter den Hausherren zurück.