FC Wallenfels neun Punkte vorn

Nur auf drei Plätzen konnte am gestrigen Sonntag in der Kreisklasse 4 gespielt werden. Am kommenden Sonntag stehen fünf Nachholspiele auf dem Programm. Ob noch weitere hinzukommen, ist noch unklar.



FC Wallenfels -

FC U/Oberrodach 7:0 (3:0)

Der FC Wallenfels fand zunächst nur schleppend ins Spiel und musste dem Nachbarrivalen die Initiative überlassen, ehe Spielertrainer Herrmann mit einem Freistoß und einem Elfmeter die Sache ins rechte Licht rückte. Kurz vor der Pause vollendete Schlee eine herrliche Kombination zum 3:0-Halbzeitstand.

Nachdem derselbe Akteur mit einem feinen Schlenzer das 4:0 erzielt hatte, brachen die Gäste zusammen. Vor allem die Gebrüder Zeitler wirbelten die Unterrodacher Hintermannschaft nun ordentlich durcheinander und trafen noch drei weitere Male ins Gäste-Gehäuse.

Tore: 1:0 Herrmann (13.), 2:0 Herrmann (19./Foulelfmeter), 3:0 Schlee (43.), 4:0 Schlee (60.),

5:0 Ma. Zeitler (73.), 6:0 Ma. Zeitler (83.) , 7:0 Mi. Zeitler (86.) / SR: Pott (Eintracht Bayreuth). gst



SV Reitsch -

SV Buchbach 6:0 (3:0)

Von der ersten Minute an wollten die Reitscher den Gast aus Buchbach attackieren und sich in dessen Hälfte festsetzen. Dies gelang auch ganz gut, so dass die Heimabwehr den Gästen keine großen Möglichkeiten erlaubte. Nachdem Florian Wisnewski in der 12. Minute im Strafraum gelegt worden war, schob Drews den Ball zum 1:0 ins Tor. Die Reitscher wollten mehr und erhöhten durch zwei Treffer von Welscher zum 3:0-Halbzeitstand.

Nach der Pause wollte der SV Reitsch den Deckel drauf machen. Dies gelang zwischen der 48. und 65. Minute durch Michael Detsch, der sich als Verteidiger in einen Torrausch spielte und einen lupenreinen Hattrick erzielte. Die Heimelf zeigte wieder einmal, dass sie nichts mit dem Tabellenkeller der Kreisklasse zu tun haben will. Schiedsrichter Matthes leitet die Partie sehr souverän.

Tore: 1:0 Drews (12., 2:0 Welscher (20.), 3:0 Welscher (30.), 4:0 Detsch (48.), 5:0 Detsch (57.), 6:0 Detsch (65.) / SR: Matthes (Neuensorg). tb



FC Wacker Haig -

FC Hirschfeld 5:3 (3:1)

Bei schwierigen Platzverhältnissen entwickelte sich ein munteres Spiel. Gästespieler Müller vergab früh die Chance zum 0:1, als etwas zu weit nach außen gedrängt wurde und ein Haiger Verteidiger noch vor der Torlinie retten konnte. Danach kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten Pech mit einem Freistoß an den Pfosten. Sie nutzten einen ihrer zahlreichen Freistöße zum 1:0 durch Günther. Nur drei Minuten später baute Bär die Führung nach Vorarbeit von L. Kopp aus. Danach stockte das Spiel der Hausherren, weil sich vermehrt Ungenauigkeiten und leichte technische Fehler einschlichen. Nach einem Freistoß konnten die Gäste durch Stief verkürzen. Danach taten sich die Haiger schwer. Einzig nach einer Ecke hatten sie Pech bei einem weiteren Pfostentreffer. Kurz vor der Halbzeit erhöhte L. Koch mit einem Freistoß ins linke Tordreieck auf 3:1.

Nach der Pause kamen die Hausherren zielstrebiger aus der Kabine und verzeichneten viele Chancen und einen weiteren Aluminiumtreffer. In der 68. Minute spielte Günther nach einem kurzen Antritt Quiner frei, und dieser erzielte das 4:1. Die nie aufsteckenden Gäste verkürzten durch Müller aber postwendend auf 4:2. In der hektischen Schlussphase sorgte Bär nach Foul an A. Kopp per Elfmeter für die endgültige Entscheidung. Den Schlusspunkt hinter eine unterhaltsame Partie setzte Müller mit einem sehenswerten Heber aus 40 Metern, dem ein Fehler in der Wacker-Abwehr vorausgegangen war.

Tore: 1:0 Günther (10.), 2:0 Bär (13.), 2:1 Stief (19.), 3:1 L. Kopp (44.), 4:1 Quiner (68.), 4:2 Müller (69.), 5:2 Bär (75./FE), 5:3 Müller (87.) / SR: Hofmann (Gräfenberg). sk