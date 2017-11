FC Viktoria zieht Bilanz

Die Jahreshauptversammlung des 1. FC Viktoria Untererthal 1924 e.V. findet am Freitag, 17. November, im Sportheim an der Erthalhalle 4 statt. Die Tagesordnung ist aus den Aushängen im Schaukasten und am Sportheim ersichtlich. Beginn ist um 19.30 Uhr. sek