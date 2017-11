FC Unter-U/Oberrodach ist gegen SV Reitsch gefordert

Am 18. Spieltag der Kreisklasse 4 kann nicht auf allen Plätzen gespielt werden. Gestern wurden das Nachbarderby in Hirschfeld (gegen Windheim) und die Partie in Gundelsdorf (gegen Gifting) abgesagt. Weitere Spiele könnten noch hinzukommen.



Samstag

FC Unter-/Oberrodach -

SV Reitsch

Im Kampf um den Klassenerhalt kommt den direkten Duellen eine besondere Bedeutung zu. Ein solches steht heute um 14 Uhr auf dem Programm, wenn der FC Unter-/Oberrodach (14.) den SV Reitsch (12.) erwartet. Nach dem 3:3 im Hinspiel peilt der FC einen Dreier an und würde mit dem Gast gleichziehen.

TSV Tettau - FC Wacker Haig

Der Punktgewinn in Windheim wird den Tettauern (13.) im Kampf um den Klassenerhalt weiteren Auftrieb geben. Ob es allerdings reicht, die drei Zähler gegen die Wackeraner (7.) zu behalten, bleibt abzuwarten. Diese waren zuletzt immerhin in Gifting und auch schon in der Hinrunde (4:2) erfolgreich.



Sonntag

FC Seibelsdorf - FC Wallenfels

Mit zehn Punkten liegt der FC Seibelsdorf (16.) allein am Tabellenende. Dass das Konto morgen aufbessert wird, ist nicht unbedingt zu erwarten. Mit dem Gast aus Wallenfels (1.) ist schließlich der Meisterschaftsfavorit Nummer 1 zu Gast, der in der Hinrunde beim 2:1-Sieg aber große Probleme hatte. Das Spiel soll morgen in Großvichtach stattfinden.



SV Buchbach -

SG Rothenkirchen

Der SV Buchbach (15.) ist wieder auf einen der beiden Abstiegsplätze zurückgefallen. Im Nachbarduell gegen die SG Rothenkirchen (4.) wäre schon ein Remis ein Erfolg für den Aufsteiger, denn die Gäste haben Rang 2 im Visier und dürfen sich nicht - wie zuletzt gegen den FC Unter-/Oberrodach - noch einen Ausrutscher leisten.



ASV Kleintettau II -

SV Steinwiesen

Die ASV-Reserve muss sich im Moment keine Sorgen machen, steht also gegen den SV Steinwiesen (3.) nicht unbedingt unter Druck. Trotzdem soll natürlich etwas Zählbares gelingen. Die Gäste spielen allerdings um Platz 2 mit und möchten an den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel anknüpfen. Und das ist ihnen auf jeden Fall zuzutrauen.



FC Burggrub -

TSV Neukenroth

Das Nachbarduell kommt für den FC Burggrub (10.) zu einem doch recht ungünstigen Zeitpunkt, denn der TSV Neukenroth (2.) präsentiert sich seit Wochen in bestechender Form und ist längst wieder zumindest im Kampf um den Relegationsplatz voll dabei. Die Chancen stehen gut, dass die Grünbeck-Truppe den 3:0-Hinspielsieg wiederholen kann. han