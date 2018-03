FC Schwürbitz jagt den Spitzenreiter

Mit einem torlosen Unentschieden gegen den Vierten SG FC Altenkunstadt/FC Woffendorf sicherte sich der VfR Johannisthal in der Fußball-Kreisklasse 2 Lichtenfels den inoffiziellen Titel eines "Herbstmeisters".

Mit zwei Punkten Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz folgt der FC Schwürbitz. Die beiden letzten Ränge nehmen der VfR Schneckenlohe und der SSV Oberlangenstadt ein.



Kreisklasse 2 Lichtenfels

FC Fortuna Roth -

FC Altenkunstadt/Woff.

Im Kellerduell beim Vorletzten VfR Schneckenlohe kassierte der FC Fortuna Roth eine bittere 0:2-Niederlage. Wieder einmal versagte der Angriff des Viertletzten auf ganzer Linie. Erst zwölf Tore haben die Fortunen bislang erzielt.

Die SG FC Altenkunstadt/Woffendorf erkämpfte sich beim Spitzenreiter VfR Johannisthal ein achtbares 0:0. Die Hausherren stehen vor einer schweren Heimaufgabe.



SSV Oberlangenstadt -

SpVgg Obersdorf

Mit nur vier Punkten und 19:45 Toren aus fünfzehn Begegnungen nimmt der SSV Oberlangenstadt zum Start in die Rückrunde den letzten Tabellenplatz ein. Lediglich fünf Zähler mehr stehen auf der Habenseite des Rang-14. Obersdorf. Beide Klubs erlitten in der Vorwoche 1:3-Niederlagen. Die Gäste kassierten bisher sogar 62 Gegentreffer.

Schwabthaler SV -

SV Fischbach

Trotz seines klaren 3:0-Sieges gegen den FV Mistelfeld beträgt der Rückstand des Kreisliga-Absteigers Schwabthaler SV (5.) zum Aufstiegsrelegationsplatz noch satte sechs Punkte. Der SV Fischbach (10.) behielt mit dem gleichen Ergebnis beim SSV Oberlangenstadt die Oberhand und konnte sich mit diesem Sieg ganz weit von der Gefahrenzone absetzen. Der SSV ist in der Favoritenrolle.



FC Lichtenfels II -

FV Mistelfeld

Die Landesliga-"Zweite" des FC Lichtenfels spielte zuletzt gegen den Dritten TSF Theisenort nicht schlecht und jagte den Mannen aus der Gemeinde Küps ein 1:1 ab. Hingegen gab es für den Nachbarrivalen FV Mistelfeld absolut nichts zu erben. Die Gäste sind damit weiterhin in unmittelbarer Nähe zur Schleuderplatzzone angesiedelt. Ob sich nach dem Spiel etwas daran ändert?



Siedlung Lichtenfels -

TSF Theisenort

Beide Teams spielten zuletzt 1:1. Die "Siedler" gegen den FC Schwürbitz und die Frankenwälder beim FC Lichtenfels II. Nach diesen Ergebnissen verbleibt der SV Borussia in der Tabellenmitte und die TSF Theisenort hat als Dritter zum Zweiten FC Schwürbitz bereits sechs Punkte Rückstand. Während die Platzherren die Partie gelassen angehen können, dürfen die Gäste nicht patzen, um Platz 3 nicht völlig aus den Augen zu verlieren.



FC Baiersdorf - FC Schwürbitz

Nach dem mageren 3:3 gegen den TSV Küps hat der Tabellensechste FC Baiersorf in einem weiteren Heimspiel den Kreisliga-Absteiger FC Schwürbitz zu Gast. Die Fußballer aus dem Michelauer Ortsteil haben sich den sofortigen Wiederaufstieg in das Kreisoberhaus zum Ziel gesetzt und werden beim FC Baiersdorf sicher entsprechend engagiert zu Werke gehen.



VfR Schneckenlohe -

TSV Küps

Jubel herrschte zuletzt beim VfR Schneckenlohe. Die Mannschaft feierte im letzten Spiel der Hinrunde gegen den FC Fortuna Roth mit 2:0 den ersten Saisonsieg. Mit diesem "Dreier" haben die "Schnecken" den letzten Platz an den SSV Oberlangenstadt abgegeben. Der Rückstand der Hausherren zur Schleuderplatzzone beträgt nur noch vier Punkte. Man darf gespannt sein, ob der VfR gegen den TSV Küps nachlegen kann.



SpVgg Isling -

VfR Johannisthal

Die SpVgg Isling liegt vor Beginn des zweiten Saison-Durchgangs als Tabellensiebter voll im Bereich ihrer Erwartungen. Morgen stehen die Platzherren gegen den Spitzenreiter VfR Johnnisthal vor einer Hammeraufgabe. Die Gäste werden in Isling voll auf Sieg spielen, um ihren Spitzenplatz vor dem Verfolger Schwürbitz zu festigen. df