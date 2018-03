FC Sand sucht Talente

Die Fußball-Jugendabteilung des FC Sand lädt am Sonntag, 25.März, alle interessierten Jugendliche der Jahrgänge 2004 bis 2012 zur Talentsichtung ein. Von 11 Uhr bis 13.30 Uhr findet die Sichtung auf dem Kunstrasenplatz beim FC Sand im Seestadion statt. Die Jugendarbeit des FC Sand ist die erfolgreichste im Kreis Haßberge mit den meisten Mannschaften, wobei die A- bis D-Junioren in der jeweiligen Bezirksoberliga spielen.

Eine Anmeldung ist per E-Mail an fcsand@web.de mit Angabe des Namens, der Adresse des und Geburtsdatums möglich, wie der Verein mitteilt. red