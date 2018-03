FC Sand steht zweimal auf dem Prüfstand

Zweimal ist Fußball-Bayernligist FC Sand am Wochenende im Einsatz. Am Freitag (19 Uhr) erwartet er die DJK Gaustadt (Kreisliga Bamberg), am Sonntag (14 Uhr) ist Landesligist TSV Unterpleichfeld in Sand zu Gast. Am vergangenen Samstag kassierten die Korbmacher gegen den TSV Abtswind eine 2:4-Niederlage. "Wenn man einmal in die Abwärtsspirale hineingerät, ist es schwer, dort wieder rauszukommen", berichtet Felix Schneider, der nun aufgrund der Verhinderung von Simon Mai und der Verletzung von Lars Medem im Tor steht. "Ich hoffe, dass wir viel Energie aus der Winterpause mitnehmen können. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dann bin ich mir sicher, dass wir wieder in die richtige Bahn finden", erklärt Schneider.

Wie Sand befinden sich die Gaustadter auf einem Relegationsplatz um den Abstieg, allerdings in der Kreisliga Bamberg. Spielertrainer bei der DJK ist er langjährige Sander Daniel Rinbergas. Der Bayernligist aus Sand geht natürlich als haushoher Favorit ins Spiel. "Ich erwarte einen deutlichen Sieg und hoffe, dass die Null am Ende steht", sagt der zu Saisonende scheidende Trainer Uwe Ernst. Am Sonntag dann ist Landesligist TSV Unterpleichfeld auf dem Sander Kunstrasen zu Gast. Auch in dieser Begegnung sind die Gastgeber favorisiert. Sportlicher Leiter Erich Barfuß will vor allem eine engagierte, laufstarke und disziplinierte Leistung sehen, und zwar über die gesamten 90 Minuten. fs/red