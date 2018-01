FC Oberhaid in Gruppe A

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) hat die Vorrundengruppen für die bayerische Futsalmeisterschaft der Herren um den Lotto-Bayern-Hallencup ausgelost. Das Landesfinale, für das sich der FC Oberhaid als oberfränkischer Bezirksmeister qualifiziert hat, findet am Samstag, 27. Januar, in Bad Neustadt an der Saale statt.

Anpfiff der ersten Partie ist um 14 Uhr. Das Finale wird um 19 Uhr vom BFV live auf Facebook übertragen. Der bayerische Futsal-Meister bekommt 1000 Euro Preisgeld und qualifiziert sich auch für den süddeutschen Futsal-Cup am 3. März in Regensburg. red

Gruppe A: TSV Rottendorf (Bezirksliga, Meister Unterfranken), SV Burgweinting (Kreisliga, Meister Oberpfalz), FC Oberhaid (Bezirksliga, Meister Oberfranken), FC Stätzling (Landesliga, Meister Schwaben) /

Gruppe B: TSV Großbardorf (Bayernliga, Ausrichterverein), Türkspor Nürnberg (Bezirksliga, Meister Mittelfranken), FC Reichstorf (A-Klasse, Meister Niederbayern), FC Hepberg (Kreisliga, Meister Oberbayern).