FC Mitwitz ist beim Schlusslicht gefordert

An diesem Wochenende steht in der Bezirksliga bereits der 18. Spieltag auf dem Programm. Er soll im Gegensatz zur Vorwoche (vier Ausfälle) komplett über die Bühne gehen.



SV Dörfleins - FC Mitwitz

Zwei Punkte sind die mäßige Bilanz des FC Mitwitz aus den letzten vier Spielen. Gegen die SpVgg Lettenreuth haben einmal mehr nur wenige Minuten für einen Dreier gefehlt. Da rächte sich, dass viele Torchancen nicht genutzt wurden. Mit Platz 5 und 28 Punkten liegen die Steinachtaler aber weiterhin gut im Rennen.

Der Papierform nach besteht am Sonntag um 14 Uhr die Chance, die 30-Punkte-Marke zu erreichen, denn dann steht das Gastspiel beim Schlusslicht auf dem Programm. Ein Selbstläufer wird das aber auf keinen Fall, wie auch FC-Spielertrainer Johannes Müller weiß: "Dörfleins ist gerade zu Hause ein unangenehmer Gegner", sagt er und verweist auf die Ergebnisse gegen Spitzenreiter Bamberg (0:0) und den FC Coburg (1:1). "Unser Gegner ist zum Punkten verdammt, wenn er noch von den Abstiegsrängen runter kommen will." Dennoch werden die Mitwitzer alles versuchen, um die drei Zähler zu entführen. Müller: "Der Wille ist da, und wir sind mal wieder überfällig für einen Sieg."

FC Mitwitz: Winterstein/Ari - Fröba, Hofmann, C. Müller, Engel, L. Föhrweiser, Schmidt, J. Müller, L. Wrzyciel, Maurer, Totzauer, Gentzsch, Mayer, Langbein, Angermüller. han