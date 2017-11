FC Kronach setzt seinen Aufwärtstrend mit 5:2-Sieg fort

Immerhin auf fünf Sportplätzen konnte am Wochenende in der Kreisliga 2 gespielt werden. Zum Vergleich: In Coburg/Lichtenfels fand nur eine Partie statt. An der Tabellenspitze wahrte der ASV Kleintettau seine Titelchancen. Im Tabellenkeller setzte der FC Kronach seinen Aufwärtstrend fort.

Am kommenden Sonntag sind zwei Nachholspiele anberaumt. Ob weitere am 3. Dezember folgen werden, ist noch offen.



FC Marktgraitz -

ASV Kleintettau 2:5 (0:2)

Herausragender Gästeakteur auf dem Nebenplatz war Nico Fröba, der wie schon im Hinspiel vier Treffer erzielte. Die Hausherren begannen druckvoll und kamen in den ersten 15 Minuten durch Gleich und Szalski zu Möglichkeiten. In der 20. Minute scheiterte Fröba für die Gäste am Lattenkreuz. Zwei Minuten später wurde er völlig frei auf halblinker Position angespielt, ließ mit zwei Körpertäuschungen die letzten beiden Verteidiger aussteigen und vollstreckte zum 0:1. Nach einem Freistoß von Kunz lief Fröba clever hinter die schlecht abgestimmte Heimabwehr ein und stocherte den Ball zum 0:2 über die Linie (38.).

Bülling sorgte mit einem flach an der Mauer vorbeigezogenen Freistoß, der noch unhaltbar abgefälscht wurde, für den 1:2-Anschlusstreffer (64.). Fröba über war danach links nicht zu halten, die Heimabwehr reklamierte erfolglos Abseits, und der ASV-Torjäger schloss mit seinem dritten Treffer zum 1:3 ab. Einen weiten Ball aus dem Mittelfeld verlängerte zwei Minuten später Kostewicz ins eigene Tor, und der FC kam durch das Eigentor heran. Die Gäste drehten in der Schlussphase wieder mehr auf. Nach einem Konter über drei Stationen erzielte Fröba seinen vierten Treffer und sorgte mit dem 2:4 für die Entscheidung. Einen weiteren Konter über drei Stationen in der Nachspielzeit nutzte schließlich Böhnlein zum 2:5-Endstand.

Tore: 0:1 N. Fröba (22.), 0:2 N. Fröba (38.), 1:2 Bülling (63.), 1:3 N. Fröba (66.), 2:3 Eigentor (67.), 2:4 N. Fröba (71.), 2:5 Böhnlein (90.) / SR: Redl (Coburg). uha



FC Kronach -

SV W/Neuengrün 5:2 (4:1)

Das war eine großartige Mannschaftsleistung, gepaart mit etlichen Glanzleistungen einzelner Spieler, die den FC Kronach zu diesem verdienten Sieg führten. Die Gastgeber zeigten einen starken Spielaufbau, und es wurde um jeden Ball gekämpft. Dabei war mit dem SV Wolfers-/ Neuengrün der erwartet starke Gegner auf dem Platz. Von Beginn an spielten die Kronacher präzise und engagiert. Als Kraus nur durch ein Foul zu bremsen war, verwandelte Beierwaltes den Strafstoß zum 1:0 (10.). Die

Gäste erhöhten nun das Tempo, und es entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung. Als Baderscheider im Strafraum gefoult wurde, glich Bilek per Foulelfmeter zum 1:1 aus (30.). Eine spielerisch starke Aktion von Lukas Kraus brachte das 2:1, als dieser zwei Verteidiger und Torhüter Wolf versetzte (33.). Dann erkämpfte sich Schulz am gegnerischen Strafraum den Ball und erzielte aus schier unmöglichem Winkel das 3:1 (36.). Schließlich sah

Kraus, dass Gästetorwart Wolf weit vor seinem Kasten stand, und schoss dass Leder aus mindestens 35 Metern Entfernung zum 4:1 ins Tor (40.).

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst erneut ein Übergewicht der Gastgeber. Beierwaltes spielte in den Lauf von Kraus, der einen glänzenden Tag hatte und auf 5:1 erhöhte (64.). Die "Wölfe" steckten nie auf, hatten noch einige Möglichkeiten und verkürzte durch Bilek auf 5:2 (75.).

Tore: 1:0 Beierwaltes (10./FE), 1:1 Bilek (30./FE), 2:1 Kraus (33.), 3:1 Schulz (36.), 4:1 Kraus (40.), 5:1 Kraus (64.), 5:2 Bilek (75.) / SR: Ernst (FC Frankenwald) . rg



DJK-SV Neufang -

SG Roth-Main 6:1 (4:0)

Bei schmuddeligem Fritz-Walter-Wetter fuhr die DJK einen über das ganze Spiel gesehen nie gefährdeten Heimsieg ein. Der überragende Wachter brachte seine Mannen durch einen herrlichen Freistoß in der 15. Minute in Führung. Kurze Zeit später erhöhte Kolb mit einem Kopfball-Treffer nach einer scharf getretenen Ecke durch Beetz. Die Neufanger ließen Ball und Gegner auf dem glitschigen Boden laufen, und die SG Roth-Main konnte sich oft nur mit kleinen Fouls behelfen. In der 33. Minute setzte Wachter seinen Lauf fort und knallte einen Freistoß aus gut 25 Metern zum 3:0 ins Dreieck. Seinen Dreierpack machte der DJK-Kapitän dann in der 39 Minute durch einen Elfmeter perfekt.

Nach der Pause drückten die Neufanger weiter, und der agile Beetz erzielte technisch überlegt nach einem "Zuckerpass" von Wachter das 5:0. Die Heimelf hätte das Ergebnis weiter in die Höhe schrauben können, jedoch vergab Gebhardt fast auf der Torlinie kläglich. Außerdem liefen die DJK-Angreifer immer wieder in die Abseitsfalle der Gäste. Als die Heimmannschaft die Züge etwas locker ließ, erzielte Falkenhain den Ehrentreffer. Den Schlusspunkt setzte bei heftigem Schneetreiben der nimmermüde Engelhardt nach Zuspiel von Beetz in der Schlussminute. Schiedsrichter Cengiz Gündüz leitete die faire Partie ruhig und sicher.

Tore: 1:0 Wachter (15.), 2:0 Mi. Kolb (20.), 3:0 Wachter (33.), 4:0 Wachter (39./Elfmeter), 5:0 Beetz (55.), 5:1 Falkenhain (60.), 6:1 Engelhardt (90.). cm



SC Jura Arnstein -

SCW Obermain 3:5 (2:2)

Tore: 1:0 Reh (5.), 1:1 Will (21.), 1:2 N. Halbhuber (35.), 2:2 Freitag (38.), 2:3 R. Pülz (52.), 2:4 R. Pülz (54.), 3:4 Amon (82.) , 3:5 Friedlein (86.) / SR: Zwosta (FC Hirschfeld). bfv