FC Kirchleus siegt glücklich

In der einzigen Partie des Wochenendes in der A-Klasse 6 Bayreuth/Kulmbach musste sich die SG TV Guttenberg/Kupferberg zu Hause dem 1. FC Kirchleus mit 1:2 geschlagen geben.



A-Klasse 6, Bayreuth/Kulmb.

SG Guttenberg/Kupferberg - 1. FC Kirchleus 1:2 (0:0)

Die SG beherrschte die Partie, die Gäste machten die Treffer. Dagegen ließ die Heimelf gerade in der ersten Hälfte einige gute Chancen liegen und traf im zweiten Durchgang nur die Querlatte. Die Gäste gingen mit einem schön vorgetragenen Angriff in Führung und erhöhten nach einem indirekten Freistoß im Strafraum auf 0:2. Die Hausherren kamen nur noch zum Anschlusstreffer.

Schiedsrichter: Sazak (Eintracht Münchberg). - Zuschauer: 50. - Tore: 0:1 A. Müller (50.), 0:2 Lerner (80.), 1:2 Townsend (85.). jh