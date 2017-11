FC-Bayern-Fanclub besteht seit 25 Jahren

Der FC-Bayern-Fanclub Roppelt Morschreuth feiert sein 25-jähriges Bestehen. Dazu treffen sich die Mitglieder am Freitag, 17. November, zu einer Jubiläumsfeier mit Stimmungsmusik und Ehrungen in der Kulturwerkstatt Morschreuth um 20 Uhr. Am Samstag, 18. November, kommt der Fanclub um 18 Uhr zur heiligen Messe für lebende und verstorbene Vereinsmitglieder in der Marienkapelle Morschreuth zusammen, anschließend findet der Kathreintanz in der Kulturwerkstatt statt. red