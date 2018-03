Fastenessen hilft Waisenkinder in Nepal

Für Palmsonntag, 25. März, lädt die Pfarrei Schlüsselfeld zum Fastenessen (Gemüseeintopf zum Preis von vier Euro) nach dem Gottesdienst, ab etwa 11.45 Uhr, in das Pfarrzentrum ein. Nach der Segnung der Palmzweige um 10.30 Uhr in der Filialkirche Thüngfeld folgt die Palmprozession nach Schlüsselfeld mit anschließendem Gottesdienst zum Palmsonntag in der Pfarrkirche. Der Verkaufserlös des Fastenessens soll in diesem Jahr Waisenkindern in Nepal zugutekommen. Rebecca Fillipp wird über die Situation in Nepal berichten. Helfende Hände sind bereits am Samstag, 24. März, ab 13 Uhr zur Vorbereitung im Pfarrsaal willkommen. Das Pfarrbüro nimmt gerne Sachspenden wie Kartoffeln, gelbe Rüben und Porree entgegen. red