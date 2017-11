Fast 350 Kinder hatten Spaß

Unter Leitung von Strullendorfs Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) verabschiedete der gemeindliche Haupt- und Finanzausschuss die jährlichen Vereins- und Investitionszuschüsse. Daneben gab es einen Bericht über das Ferienprogramm der Gemeinde Strullendorf.

Sachbearbeiterin Manuela Berlacher informierte den Ausschuss über das gemeindliche Ferienprogramm, das in Strullendorf ganzjährig durchgeführt wird. Dafür werden im Haushalt 5000 Euro eingestellt, dazu kommen 4500 Euro für sonstige Jugendveranstaltungen, zu denen Eisnächte, Spielstraßen, Rama Dama und Aktionen beim Herbstmarkt und bei den Weihnachtsmärkten gehören. Diese wurden von Ludwig Werner und seinem Team organisiert und durchgeführt. Dabei zählte man 562 Kinder und Jugendliche.

Im Berichtszeitraum sind 39 Veranstaltungen im reinen Ferienprogramm durchgeführt worden, die von 347 Kindern und Jugendlichen im Alter von vier bis sechzehn Jahren besucht wurden. Sechs Veranstaltungen mussten aufgrund zu geringer Beteiligung und zwei Veranstaltungen wegen Krankheit des Kursleiters abgesagt werden. Man hatte sich bemüht, ein breit gefächertes Angebot mit sportlichen, kulturellen, naturkundlichen und kreativen Veranstaltungen anzubieten. Ganz gleich, ob es sich um das Brotbacken mit der Dorfgemeinschaft in Leesten, die Kreativ-Angebote bei Frau Haußner-Stauch oder den "Mitmachzirkus" zusammen mit dem Ferienprogramm der Gemeinde Altendorf handelte - viele Angebote waren schon kurz nach der Veröffentlichung im Amtsblatt ausgebucht. Sehr interessant war in diesem Jahr auch der Besuch beim Imker Bernhard Götz in Hirschaid. Hier haben alle viele neue Details über Bienen und Honiggewinnung erfahren.

Manuela Berlacher bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Ludwig Werner und den gemeindlichen Jugendbeauftragten Philipp Spörlein und Andrea Spörlein für deren tatkräftige Unterstützung. Als kleines Dankeschön für die Kurs- und Jugendleiter werden diese am Anfang des nächsten Jahres zu einem Abendessen mit gemütlichem Beisammensein eingeladen werden.



Überarbeitung der Richtlinien

Sachbearbeiter Dominik Wagner erläuterte dem Gremium die Vereinszuschüsse, die bis zum 30. September des laufenden Jahres beantragt werden müssen. Verspätet eingereichte Anträge können im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr berücksichtigt werden. Insgesamt fördert die Gemeinde Strullendorf ihre Vereine 2017 mit 38 736,62 Euro. In der Summe enthalten sind 22 056,12 Euro für die Grundförderung der Vereine, 7176,50 Euro für die Jugendförderung und 9504,00 Euro für Investitionen für die örtlichen Sportstätten. In der sich anschließenden Diskussion war man sich einig, dass die gemeindlichen Richtlinien und die entsprechende Satzung der Kommune zeitnah überarbeitet werden sollten.

Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung berichtete Kämmerer Thomas Fischer über den aktuellen Sachstand zur Reinhard-Reichnow-Stiftung. Die von ihm vorgeschlagenen Ausschüttungen der Stiftung wurden einstimmig verabschiedet.