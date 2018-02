Faschingsveranstaltungen sorgen für Polizei-Einsätze

Das Faschingstreiben nach dem Umzug in Elfershausen hat die Polizei Hammelburg am Samstag von Nachmittag bis Abend beschäftigt. Sie hatte laut Bericht einige Einsätze zu bearbeiten.

So beobachtete ein Faschingsbesucher, wie ein Volljähriger während der After-Zug-Party alkoholische Getränke bestellte und diese durch einen Bauzaun an zwei Minderjährige reichte. Die Jugendlichen wurden angesprochen und die Getränke ausgehändigt. Den volljährigen Getränkebesteller erwartet nun nach dem Jugendschutzgesetz eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit.

Für einen anderen minderjährigen Faschingsbesucher endete die Veranstaltung im Gewahrsam der Polizei und mit diversen Strafanzeigen: Bei der Einlasskontrolle zur After-Zug-Party war es zu einem Streit zwischen Sicherheitskräften und Jugendlichen gekommen. Die Polizei konnte laut eigenen Angaben das Problem schnell lösen. Dabei tauchte der unbeteiligte 17-Jährige plötzlich auf und beschimpfte die Einsatzkräfte.

Ihm wurde daher ein Platzverweis erteilt. Einige Zeit später erschien der Jugendliche wieder bei einem Streifenwagen. Er spuckte in Richtung des Streifenwagens und fing erneut an, die Einsatzkräfte verbal anzugreifen. Einem erneut ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach.

Der stark alkoholisierte junge Mann wurde durch eine weitere Streife in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Während der Fahrt zur und auf der Dienststelle beleidigte er weiter die Polizisten. Der renitente Jugendliche wurde schließlich seiner Mutter übergeben.

Insgesamt herrschte laut Polizei zu späterer Stunde eine aufgeheizte und aggressive Stimmung. So seien die Dienstfahrzeuge bespuckt und bepinkelt worden. Zudem versuchte ein Jugendlicher die Luft aus dem Reifen eines Polizeiautos abzulassen. Die eingesetzten Beamten wurden durch alkoholisierte Faschingsbesucher immer wieder provokant und respektlos beschimpft. Dies habe die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme erheblich erschwert.

Am Samstagnachmittag stieß außerdem ein Autofahrer beim Rückwärtsfahren mit seinem Wagen gegen einen geparkten Pkw. Der Unfallverursacher überprüfte den Schaden und fuhr dann weiter, ohne die Kollision zu melden. Allerdings beobachtete eine Faschingsbesucherin den Unfall und meldete diesen direkt einer Polizeistreife. Der Unfallverursacher konnte daraufhin ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Auf den Verursacher kommt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht zu.

Von einem Vorfall berichtet die Polizei auch in Thulba: Auf der Faschingsveranstaltung war es zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 18-jähriger Besucher hatte einem 53-Jährigen ins Gesicht geschlagen und war danach verschwunden. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Er trug eine dicke Lippe davon. Der Täter konnte später ermittelt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung. pol