Faschingsumzug bringt Sperrungen und Halteverbote mit sich

Für den Faschingsumzug der Närrischen Siedler Lichteneiche in Forchheim sind am Sonntag, 11. Februar, zahlreiche Halteverbote (ab 10 Uhr) und Straßensperrungen (12.30 bis 16 Uhr) erforderlich.

Wie die Stadtverwaltung Forchheim dazu mitteilt, werden während der Veranstaltung folgende Straßen für den gesamten Verkehr gesperrt: Lichteneiche, Wilhelm-Hauff-Straße, Viktor-von-Scheffel-Platz, Hans-Sachs-Straße, Untere Kellerstraße, Adenauerallee (B 470), Bamberger Straße, Hauptstraße, Nürnberger Straße, Äußere Nürnberger Straße und Hafenstraße.

Die Verkehrsregelung sieht vor Beginn des Festumzuges demnach vor, dass im Aufstellungsbereich der Lichteneiche (bis Festplatz) und in der Wilhelm-Hauff-Straße bis Kreuzungsbereich Viktor-von-Scheffel-Platz auf beiden Straßenseiten von 10 Uhr bis 14 Uhr ein absolutes Halteverbot angeordnet ist; im neu ausgebauten Teil-stück der Wilhelm-Hauff-Straße wird Parken auch auf dem Seitenstreifen nicht gestattet. In der Bamberger Straße ab Einmündung Egloffsteinstraße bis Rathausplatz wird von 11 bis 14 Uhr ebenfalls beidseitig ein absolutes Halteverbot angeordnet.

Die beiden Parkplätze an der Lichteneiche werden den Angaben zufolge zur Verfügung gestellt.

Während des Festumzuges von 12.30 bis 16 Uhr werden folgende Straßen, -züge bzw. Fahrspuren, alle in die Zugstrecke einmündenden Seitenstraßen, sowie Parkplätze während der Zeit des Umzuges ganz oder in Teilen gesperrt: Wilhelm-Hauff-Straße, Viktor-von Scheffelplatz, Hans-Sachs-Straße, Untere Kellerstraße, Adenauerallee (B 470), Bamberger Straße inkl. Südl. Bügstraße, Hauptstraße, Paradeplatz, Nürnberger Straße, Kolpingsplatz, Äußere Nürnberger Straße, Hafenstraße, Wiesentstraße/ Hundsbrücke, Theodor-Heuss-Allee/Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Sattlertorstraße.

Die Stadt Forchheim bittet in diesem Zusammenhang darum, auf die Verkehrszeichen und - einrichtungen zu achten. Die Verkehrsregelung werde durch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes unterstützt.

Da der Faschingsumzug in diesem Jahr nicht in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße endet, sondern auf dem "Expert-Parkplatz" im Forchheimer Süden, kommt es laut Mitteilung etwa um 16 Uhr stadtauswärts zu Behinderungen bzw. einer Straßensperrung in der Hafenstraße.

Die Leitung des Forchheimer Königsbades weist darauf hin, dass es daher kurzzeitig nicht möglich sein wird, in Richtung Königsbad in die Käsröthe einzufahren. Die Ausfahrt sei dagegen nicht behindert, die Verkehrsteilnehmer werden vom THW über die Henri-Dunant-Straße geleitet. red