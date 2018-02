Unter dem Motto "Ene mene muh und raus bist Du - er liebt mich - er liebt mich nicht - ob Gott so spricht?" steht der Faschingsgottesdienst für die ganze Familie am Sonntag, 11. Februar, um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Wie in den vergangenen Jahren wird das Evangelium als Büttenpredigt in Versform ausgelegt. Jung und Alt, Kommunionkinder und Firmlinge sind eingeladen, einen bunten Gottesdienst mit frohen Liedern zu erleben. Verkleidung ist nicht Pflicht, aber gerne gesehen. Nach der Messe wird zum Verweilen und zum Gespräch eingeladen. Freiwillige Spenden werden wie in jedem Jahr der Lebenshilfe Bad Kissingen zugutekommen. sek