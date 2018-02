Faschingsgaudi geht weiter

Zur Seniorensitzung des TSV Stangenroth begrüßte am Sonntagnachmittag der Sitzungspräsident Nikolaus Krämer das närrische Publikum der gut gefüllten Stangenrother Rhönfesthalle.

Wie jedes Jahr gab es zahlreiche Tänze, Reden, Sketche und Gesangsbeiträge. Das gut vierstündige Programm endete mit dem Finale, bei dem 140 Aktive auf der Bühne ihre gelungene Faschingssitzung feierten.

Doch zuviel wird nicht verraten, denn am Samstag, 3. Februar findet ab 19.11 Uhr die Elferratssitzung in der Rhönfesthalle statt, für die es bei Raumausstattung/Polsterei Wehner noch Karten im Vorverkauf, sowie an der Abendkasse, gibt. red