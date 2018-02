Der Faschingsball der DJK Eggolsheim findet am Samstag, 10. Februar, in der Eggerbachhalle statt. Die Tanz- und Showband "Regental-Sound" aus der Oberpfalz gastiert beim Faschingsball des Sportvereins. Das breitgefächerte Repertoire dieser Band umfasst aktuelle Hits und Stimmungsmusik sowie Oldies, Evergreens und Rock'n'Roll, so dass kein Musikgeschmack zu kurz kommt. Die Auftritte der Garde "Allamoschee" aus Effeltrich und eine Einlage der "DJK-Sportler" sollen zu einem tollen Faschingsabend beitragen. Saaleinlass ist ab 19 Uhr in der Eggolsheimer Eggerbachhalle. red