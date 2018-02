Fasching in Waldfenster

Auch nach den Wochenenden mit Büttenabenden gibt es in Waldfenster noch Gelegenheiten, Fasching zu feiern: Am Donnerstag, 8. Februar, ist im Pfarrgemeindezentrum Altweiberfasching angesagt. DJ Nico sorgt ab 19.30 Uhr für Stimmung. Am Samstag, 10. Februar, findet ab 19.30 Uhr ein Faschingstanz mit der Band Chilli im Pfarrgemeindezentrum statt. Am Montag, 12. Februar, setzt sich um 14 Uhr der Rosenmontagszug in Bewegung. Anschließend ist Ausklang im beheizten Zelt. Hier sorgen DJ Nico und sein Team für Partystimmung. sek