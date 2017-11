Fasching im Schnee: Snowboardcamp

red



Vom 10. bis 17. Februar 2018 starten die Jugendbildungsstätte Volkersberg und die Kja-Regionalstelle Bad Kissingen in den Faschingsferien zum mittlerweile legendären Ski- und Snowboardcamp. Teilnehmen können Jugendliche von 14 bis 17 Jahren.Im Teilnahmebeitrag für eine Woche puren Ski- und Snow-boardspaß im schneesicheren Saalbach-Hinterglemm sind sechs Ganztagesskipässe, acht Tage Unterkunft in Mehrbettzimmern in einer Berghütte direkt auf der Piste, Vollverpflegung, An- und Abreise, pädagogische Betreuung sowie ein zweitägiges Vorbereitungswochenende mit Hochseilgartenklettern am Volkersberg enthalten. Einzige Teilnahmevoraussetzung sind Ski- und Snowboardkenntnisse.Für Ralf Sauer vom Volkersbergteam ist das Ski- und Snowboardcamp ein ideales Weihnachtsgeschenk. "Dass man direkt auf einer Skihütte in einem so großartigen und vielfältigen Skigebiet übernachten kann, ist etwas ganz Besonderes. Es gibt am Morgen keine langen Wege mit dem Skibus, am Abend kann man direkt in die Hütte einfahren", erklärt Sauer. Bei dieser Jugendreise hebt Sauer auch insbesondere den Gruppencharakter hervor. Für viele Jugendliche sei es eine wertvolle Erfahrung, eine Woche lang mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Neben dem täglichen Pistenspaß verspricht Sauer ein buntes Abendprogramm auf der Berghütte.Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet unter www.volkersberg.de oder telefonisch unter 09741/913 200.