Faris Al-Sultan referiert über Erfolg durch mentale Kraft

Die Praxisgemeinschaft Kreutz lädt ein zum Tag des Triathlons. Profitriathleten beziehungsweise Experten werden anwesend sein. Zum Auftakt wird Faris Al-Sultan (ehemaliger Profitriathlet und mehrfacher Ironman-Sieger) über das Thema "Mentale Kraft zum Erfolg" referieren.

Anschließend spricht Swen Sundberg (ebenfalls Profitriathlet und Ironman-Sieger) über die "Moderne Trainingssteuerung", bevor Klaus Ludwig (Profitrainer von Olympia- und Ironman-Siegern) über das Thema "Leistungsdiagnostik - der goldene Standard" informiert. Der vierte Vortrag handelt von der "Radergonomie". Referent ist Bodo Dresel, Inhaber von Fahrrad Dresel in Höchstadt.

Abschließend wird Andreas Kreutz, Facharzt für Orthopädie und ehemaliger Mannschaftsarzt der Abu-Dhabi-Triathlonteams, über die "Sportliche Leistungsfähigkeit zwischen Therapie & Prophylaxe" referieren. Die Veranstaltung am Freitag, 24. November, beginnt um 17 Uhr in der Praxis in der Niederndorfer Hauptstraße 63. Interessierte werden gebeten, sich telefonisch unter 09132/8366949 oder per E-Mail an tobias.nassal@ccdrk.de anzumelden. red