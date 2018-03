Fantasie in Farbe

Die Kultur-Initative (KIS) setzt die Reihe ihrer Kunstausstellungen in Bad Staffelstein auch in diesem Jahr fort. Am Freitag, 23. März, wird mit einer Vernissage im Stadtmuseum die diesjährige Präsentation der Kunstschaffenden "Imaginations" eröffnet.

Die Ausstellung selbst dauert bis zum 22. April; Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag, jeweils 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag, 14 bis 17 Uhr.

Kunst ist seit den prähistorischen Höhlenmalereien die früheste Ausdrucksform, Gefühle oder Botschaften auszusenden und sich kritisch mit Gegebenheiten und Entwicklungen auseinanderzusetzen. Die Ausdrucksmöglichkeiten haben sich mit der Vielfalt der Kommunikationsmöglichkeiten inzwischen drastisch verändert. Dennoch ist Bildende Kunst mit Malerei, Bildhauerei, Grafik, Zeichnung und Fotografie als Teil der Schönen Künste nach wie vor attraktiv. Dies ist nicht nur an Höchstpreisen am Kunstmarkt und an der Attraktivität der großen Kunstmuseen zu erkennen, sondern auch daran, dass sich nach wie vor sehr viele Menschen in irgendeiner Weise künstlerisch ausdrücken.

Die KIS trägt dem mit ihrem Arbeitskreis "Kunst" Rechnung und hat mit Anton Köcheler einen renommierten Arbeitskreisleiter. Der Titel "Imaginations" lässt Raum für verschiedenste Themen und Darstellungsmöglichkeiten. Ein Bezug zu aktuellen politischen, gesellschaftskritischen und vor allem auch regionalen Vorgängen ist aber, wie der Arbeitskreis mitteilt, in jedem Fall gegeben.

Die Vernissage im Stadtmuseum beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt zur Ausstellung ist an diesem Abend frei. red