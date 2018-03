Familien wandern und suchen Ostereier

Eine Ostereiersuche für Familien bietet der Rhönklub-Zweigverein Bad Kissingen am Sonntag, 25. März an. Treffpunkt zum Abmarsch ist um 14 Uhr der Bismarckturm in Bad Kissingen. Karin Matuschka führt die etwa fünf Kilometer lange und leichte Wanderung. Die Wege sind bedingt für Kinderwagen geeignet, die Wanderung dauert etwa 90 Minuten, heißt es in der Mitteilung. sek