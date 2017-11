Familien pilgern

"Alles löfft (läuft) nach Strössendorf"« soll 1596 in den Wirren der Gegenreformation ein Altenkunstadter Geistlicher seinen "Schäfchen" zugerufen haben. Dieser Spruch ist auch das Motto der Familienwallfahrt, zu der die katholische Pfarrgemeinde am Freitag, 10. November, einlädt. Der Woffendorfer Förster Ludwig Winkler ist für den naturkundlichen Teil zuständig. Abfahrt ist um 14.45 Uhr an der Grundschule in der Baiersdorfer Straße. Die Wallfahrt beginnt um 15 Uhr am Wanderparkplatz zwischen Zeublitz und Spiesberg. In der Sankt-Katharina-Kirche feiern die Wallfahrer zusammen mit der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde gegen 17.30 Uhr eine Andacht. Eine gesellige Abendeinkehr rundet die Familienwallfahrt ab. Wer dabei sein möchte, meldet sich bei Birgit Janson, Telefon 09572/8725040, oder per E-Mail: birgit.janson@erzbistum-bamberg.de. bkl