Falscher Polizeibeamter geht leer aus

Am Donnerstag letzter Woche gab sich ein Betrüger am Telefon mehrmals als Polizist aus. Er versuchte bei vermeintlich ahnungslosen Bürgern Auskünfte über deren Vermögenswerte zu erlangen und sie zur Übergabe von Bargeld zu veranlassen. In allen Fällen reagierten die Angerufenen klug und gingen auf keinerlei Forderungen ein, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Anrufe erfolgten am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr in den Gemeindebereichen Oberhaid, Ortsteil Staffelbach, und Bischberg. Ein männlicher Anrufer gab sich dabei als Polizei- bzw. Kriminalbeamter aus. Er versuchte seine Opfer unter Druck zu setzen, indem er erzählte, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Geld- sowie Vermögenswerte der Opfer zu Hause oder auf der Bank nicht mehr sicher seien.

Die Angerufenen, ein Mann und zwei Frauen, handelten im weiteren Verlauf sehr besonnen und unbeirrt. Niemand ließ sich von dem falschen Polizeibeamten einschüchtern und alle durchschauten die bösen Absichten des Gauners. Zu einer Übergabe von Vermögenswerten kam es deshalb glücklicherweise nicht. Stattdessen legten die Angerufenen auf und informierten umgehend die Polizei.

In diesem Zusammenhang gibt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter anderem folgende Tipps: Grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung lassen; von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, immer den Dienstausweis vorzeigen lassen; beim geringsten Zweifel bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt, und den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten lassen; am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben; niemals Geld an unbekannte Personen übergeben; verdächtige Anrufe sofort der Polizei melden: Die Polizeiinspektion Land ist dazu zu jederzeit unter Tel. 0951/9129-310 erreichbar. In dringenden Fällen die 110 wählen. red