Falsche Türe eingetreten

Ein 35-Jähriger wollte am Donnerstagnachmittag in seine Wohnung in der Ivo-Hennemann-Straße. Da der Schlüssel nicht passte, trat er kurzerhand die Wohnungstüre ein. Dies blieb jedoch nicht unbeobachtet und rief die Polizei auf den Schirm. Die Streife stellte schließlich fest, dass sich der 35-jährige in der Wohnungstüre geirrt hatte und so in die Wohnung des Nachbarn ging. Der Grund für den Irrtum war auch schnell gefunden. Der 35-jährige hatte Betäubungsmittel eingenommen und stand noch sichtbar unter deren Wirkung. Auch konnten bei ihm weitere Betäubungsmittel gefunden werden. Da er nicht zu beruhigen war, wurde er in Gewahrsam genommen. Den 35-jährigen erwartet nun diverse Anzeigen. pol