Falsche Kennzeichen und ohne Führerschein

Die Fahrt aus der Oberpfalz hat für einen 45-jährigen Ungarn am Samstagabend an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd der A 9 geendet. Er war mit einem an diesem Tag gekauften Mercedes auf der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin nach Hause unterwegs. Dummerweise hatte er an diesem nicht zugelassenen Auto die Kennzeichen eines auch ihm gehörenden Fiat angebracht. Zu seinem Unglück waren diese Kennzeichen auch noch wegen fehlendem Versicherungsschutzes in der Fahndung. Als Abschluss stellte sich noch heraus, dass der Ungar nicht im Besitz eines Führerscheins war. Die Fahrt wurde daher beendet, die Kennzeichen sichergestellt und gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.