Falsche Gewinnversprechen

In den vergangenen Wochen kam es vermehrt durch unbekannte Täter, die aus dem Ausland agieren, zu Anrufen mit hohen Gewinnversprechen. Um den angeblichen Gewinn erhalten zu können, sollte vom "Gewinner" ein höherer Geldbetrag an zwei Geldboten übergeben werden. Die Polizeiinspektion Bad Kissingen weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass es bei seriösen Gewinnspielen nicht zu einer Geldforderung kommt und nicht darauf eingegangen werden soll. Glücklicherweise reagierten die Bürger richtig und fielen nicht auf die Falle rein, heißt es im Polizeibericht weiter. pol