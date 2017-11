Fallender Baum trifft Gärtner

Bei Baumfällarbeiten an der Anschlussstelle Erlangen-West ist bereits am vergangenen Donnerstag ein Arbeiter verletzt worden. Ein 34-jähriger Maschinenführer, der gerade dabei war, einen Baum zu fällen, hatte sich verschätzt, was die Baumlänge und die Fallrichtung anging. Der Baum fiel, aber in die falsche Richtung. Dabei traf er einen am Boden arbeitenden Landschaftsgärtner. Der hatte einen Schutzhelm auf, der Schlimmeres verhinderte. Dennoch erlitt der 21-jährige Gärtner Prellungen und eine schwere Gehirnerschütterung. pol