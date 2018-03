Termine Am Sonntag, 13. Mai (Muttertag), finden Fairtrade-Gottesdienste statt:

9 Uhr Kirche, Burg Feuerstein

9.15 Uhr Emmauskirche

10 Uhr Stadtpfarrkirche St. Nikolaus



Verkauf Im Anschluss an den Gottesdienst werden fair gehandelte Rosen an die Gottesdienstbesucherinnen verteilt. Auf Burg Feuerstein findet an diesem Tag ein "internationaler Gottesdienst" statt. Nach den Gottesdiensten können am Verkaufsstand der katholischen Jugend als auch am Stand auf Burg Feuerstein fair gehandelte Produkte erworben werden.