Fair genießen

Im Rahmen der Mitgliederversammlung ist traditionell das neue Programm des Kissinger Sommers vorgestellt worden. "Aufbruch in die Moderne, 1918" lautet das Motto der Festivals im Sommer, das Programm von Dr. Tilman Schlömp ist gespickt mit weltbekannten Solisten, großen Orchestern und einzigartigen Arrangements.

Für das leibliche Wohl sorgte in der Versammlung im Kurgartencafé das Team um Jochen Wehner mit selbstkreierten Antipastitellern. Hierzu wurde Kaffee der Marke Fairtrade ausgeschenkt, der zusammen mit Zucker und Schokolade ebenfalls aus dem Fairtrade Sortiment gereicht wurde. Damit wurde der Förderverein dem Anspruch gerecht Bad Kissingen in seinem Bestreben als "Fairtrade Stadt" zu unterstützen und die entsprechenden Produkte, zum Beispiel bei Veranstaltungen von Vereinen, zu verwenden. red