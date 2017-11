Fahrzeugspiegel beschädigt

Zwischen 7.30 und 16.30 Uhr parkte am Donnerstag ein 49-Jähriger seinen weißen Hyundai in der Winkelser Straße. In diesem Zeitraum touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeugs im Vorbeifahren, so dass das Gehäuse auf die Fahrbahn schleuderte. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Stelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sollen sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/71490 in Verbindung setzen. pol