Fahrzeugschlüssel sichergestellt

Einer Streife der Kissinger Polizei war in der Nacht von Freitag auf Samstag am Ostring in Bad Kissingen ein Mann aufgefallen, der neben seinem Pkw Bier konsumierte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Um die Gefahr einer Trunkenheitsfahrt einzudämmen wurde der Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung genommen. pol